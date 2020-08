Fall Guys: Ultimate Knockout er tidenes PlayStation Plus-spill

Du ser på Annonser

Valve og Mediatonic var raskt ute med å avsløre at Fall Guys: Ultimate Knockout har vært en kjempesukess på Steam, mens Sony har vært litt mer vage om hvordan PlayStation 4-utgaven har gjort det. Sistnevnte skyldes tydeligvis bare at de nesten ikke har klart å holde tellingen.

Nå kan PlayStation nemlig fortelle at Fall Guys: Ultimate Knockout er tidenes mest nedlastede PlayStation Plus-spill, noe som betyr at flere lastet ned det enn både Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Sonic Forces, Shadow of the Colossus, Call of Duty: Black Ops III og Destiny 2. Akkurat hvor mange det tilsvarer ønsker ikke selskapet å oppgi, men det er liten tvil om at det da er en god del millioner for å si det slik.