Fall Guys: Ultimate Knockout får ny bane og fikser problemer i morgen

Du ser på Annonser

At Fall Guys: Ultimate Knockout har startet ekstremt bra har jeg skrevet om flere ganger allerede, men for at et slikt spill skal holde på interessen trenger det nok nye baner og endringer med jevne mellomrom. Heldigvis virker det som om vi i alle fall vil få dette i starten.

Utviklerne i Mediatonic kan nemlig avsløre at Fall Guys: Ultimate Knockout vil få sin første oppdatering i morgen, og at denne blant annet vil bringe betaens Jump Showdown-utfordring tilbake.

I tillegg vil ikke Royal Fumble være den siste utfordringen like ofte, fysikken går ikke berserk om man spiller Tip Toe med høy bildeoppdatering, enkelte bugutnyttelser er fjernet fra Block Party, PC-utgaven vil kjenne igjen flere typer kontrollere, feilen som gjør at kronen i Fall Mountain ikke alltid kan gripes er fikset, Party-problemene skal være over og et par andre småproblemer er luket vekk.

Om du ikke spilte betaen kan du se glimt av hva Jump Showdown går ut på under.