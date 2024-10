Fallout 1-remaken i Fallout 4s motor har blitt kansellert

HQ

Siden det fortsatt er et stykke igjen til Bethesda lanserer et nytt hovedspill, har moddere tatt det på seg å lage ambisiøse prosjekter som holder universet levende og interessant. Fallout: London kommer til å tenke på, og Fallout: Vault 13 var et lignende prosjekt.

Fallout: Vault 13 ble påbegynt i 2021, og var en mod som forsøkte å gjenskape det originale Fallout-spillet ved hjelp av Fallout 4s motor. Det ble gitt ut en demo, og mye arbeid hadde blitt gjort på den, men ifølge et innlegg på sosiale medier fra mod-teamets leder (via Eurogamer), viste omfanget av prosjektet seg rett og slett å være for mye.

"Etter mye nøye gjennomtenkt og overveielse har vi bestemt oss for å offisielt stanse utviklingen av Fallout: Vault 13," skrev prosjektets grunnlegger og medleder Culinwino. "Dette var ikke en enkel avgjørelse, men vi tror det er det rette skrittet på dette stadiet av reisen vår."

Siden teamet besto av frivillige, viste det seg at utbrenthet var det som drepte prosjektet. Det var ingen interne stridigheter, og Bethesda kom heller ikke med en stor hammer av typen "opphør og avskjed". Det er fortsatt en gnist av håp igjen for prosjektet, da demoen fortsatt er tilgjengelig for nedlasting og den nåværende versjonen av modulen er satt til å gå opp på Nexus. Kanskje noen andre vil plukke opp fakkelen.