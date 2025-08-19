Gamereactor

Fallout 3

Fallout 3-remaster ryktes å få Gamescom-avsløring

Kan det til og med lanseres i kveld?

Ryktene har svirret en stund om at Bethesdas neste remaster kan være Fallout 3, etter suksessen med The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster. Nå antyder spekulasjoner at selskapet kan kunngjøre det under Gamescom. Dette bør selvfølgelig tas med en klype salt, siden ingenting er offisielt bekreftet, men det er tegn som peker mot en potensiell remaster av den elskede tredje oppføringen i serien.

Siden Oblivion Remaster var en såkalt "shadow drop" - annonsert og utgitt på samme dag - tror mange fans at Bethesda kan gjenta det trekket for Fallout 3. Gamescom Opening Night Live starter i kveld kl. 20:00, og Bethesda skal også holde sine egne presentasjoner mellom 22. og 25. august.

Foreløpig er det eneste bekreftede innholdet fra Bethesda nytt materiale for Doom: The Dark Ages og Indiana Jones and the Great Circle. Mest sannsynlig vil vi også se et glimt av Indys kommende DLC Order of Giants, som lanseres 4. september.

Fallout 3

Fallout 3
