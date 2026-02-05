Fallout 4: Anniversary Edition og Indiana Jones and the Great Circle for Nintendo Switch 2 lekket ut kort tid før Nintendo Direct Partner Showcase: Pris og utgivelsesdato for begge titlene
Flere og flere spill har endelig en utgivelsesdato
Selv om det allerede hadde blitt annonsert for en stund siden, har Billbillkun sluppet ut litt informasjon, og nå kjenner vi til noen av overraskelsene som er i vente under dagens Nintendo Direct Partner Showcase.
Dagens presentasjon vil gi oss litt mer innsikt i Fallout 4: Anniversary Edition på Nintendo Switch 2. Dette markerer seriens store debut på en Nintendo-konsoll, ettersom aldri før har en hovedtittel i Fallout vært tilgjengelig på en Nintendo-konsoll.
Når det gjelder datoer og priser, vil den fysiske versjonen av spillet (Code In a Box) bli utgitt 28. april 2026 til en pris av 59.99 € Forhåndsbestillinger er nå tilgjengelig.
Den andre overraskelsen er Indiana Jones and the Great Circle, et av de spillene som ingen forventet å se på Nintendo Switch 2. Kunngjøringen på PS5 var allerede en overraskelse, men å se det på Nintendos hybridkonsoll virket umulig. Men om bare et par måneder, den 12. mai og til den beskjedne prisen av € 69,99, vil vi kunne tre inn i skoene til filmens mest berømte arkeolog (for i videospillverdenen går den æren til Professor Layton).
Hadde du ventet denne bomben under dagens Nintendo Direct?