Fallout 4-mods lar oss gå tilbake spillet før neste generasjons-oppdateringen

Etter å ha laget en av Amazons mest populære TV-serier, og brakt millioner av spillere tilbake til ødemarken, hadde Bethesda en enkel jobb: la folk nyte Fallout uten avbrudd, eller gi dem noe å se frem til.

For Xbox- og PlayStation-spillere har de oppnådd det, men for PC-eiere av Fallout 4 føles det som om en bombe har blitt sluppet på opplevelsen deres. Spillere har klaget en kort stund nå, og mens moddere skynder seg for å få kreasjonene sine oppdatert, fjerner en av de mest populære modifikasjonene der ute bare nestegenerasjonsoppdateringen helt.

Fallout 4 Downgrader fra zerratar lar deg fortsette dine moddede gjennomspillinger som om ingenting har skjedd, og det lurer Steam til å tro at du har lastet ned oppdateringen uansett, slik at du ikke blir trakassert til å gjøre det.

Hva synes du om Fallout 4 nestegenerasjonsoppdateringen?