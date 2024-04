Fallout 4-spillere er ikke fornøyd med nestegenerasjonsoppdateringen

HQ

I går kom endelig nestegenerasjonsoppdateringen til Fallout 4, og selv om oppdateringen virket ganske betydelig ser det ut til at responsen har vært alt annet enn positiv.

Mye av sinne med oppdateringen stammer fra PC-spillere. Over på Steam kan du se at spillerne sier oppdateringen ødelegger mods og ikke fikser mye med basisspillet.

"Endelig oppdatert spill, og løste ikke et eneste problem. Men nå fungerer ikke modifikasjonene jeg brukte for å fikse det. Nok et klassisk Todd-trekk," skrev brukeren birthdayjesus. Elune77 la virkelig ikke fingrene imellom, og skrev følgende: "Takk for den nye oppdateringen, Bethesda... Jeg bare elsker det faktum at spillet tar 16 ganger lenger tid å laste inn. Jeg elsker også det faktum at alle mine mods ikke lenger fungerer, fordi du bestemte deg for å rote med et spill som er nesten 10 år gammelt. Hva med å bare lage et nytt spill og la de gamle være i fred, for det virker som om modderne vet hvordan de skal ta vare på det bedre enn du kan."

Dette er bare et par av meningene som strømmer inn fra sinte PC-spillere. Ettersom moddere sliter med å fikse kreasjonene sine, ser det ut til at Bethesda har skutt seg selv i foten med denne, spesielt etter at så mange kom tilbake til Commonwealth etter Fallout TV-showet.