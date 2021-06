Fallout 4-hunden Dogmeat er død

Hunden Dogmeat har vært en viktig og nærmest ikonisk del av Fallout-serien siden det første spillet, og Fallout 4 sin mer realistiske variant var intet unntak. Derfor treffer nok dagens nyhet ekstra hardt for mange.

Joel Burgess. som brukte å jobbe for Bethesda Game Studios, har tatt til Twitter for å fortelle at River, hunden som fungerte som modell og inspirasjon for Dogmeat i Fallout 4, dessverre har gått bort. Samtidig deler han noen interessante detaljer om hvorfor og hvordan River ble en del av storspillet. Blant annet får vi vite at han tok med hunden til kontoret for å vise de andre at Dogmeat kunne være mer enn en drapsmaskin. Dette førte blant annet til sekvensene hvor Dogmeat løper foran oss og ser seg tilbake, noe som River var kjent for. En annen fascinerende detalj er at det er River vi hører når Dogmeat er trist eller glad. Disse ble spilt inn ved at Burgess forlot River i et rom hvor hun kunne kjenne lukten, men ikke se han. Der ble han frem til hun begynte å klynke, og deretter kom han tilbake slik at de også fikk lydopptak av hvor glad hun ble. Les flere andre kule fakta i linken over, og hvil i fred, River.