Fallout 5 er «det langsiktige målet» og «en av våre viktigste prioriteringer», forklarer Bethesda

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Når man tenker på de hyppige nyutgivelsene av Fallout- og The Elder Scrolls-spillene, kan det være lett å stemple Bethesda Game Studios som et selskap som hviler litt på laurbærene. Et nytt og omfattende innlegg på sosiale medier fra utvikleren viser at dette ikke vil være tilfelle i årene som kommer.

I et detaljert innlegg som ser nærmere på hver av Bethesdas store serier, avslører utvikleren at « Fallout 5 faktisk er i sikte for studioet. Det kommer ikke med det første, men det legges vekt på og satses på å realisere den neste hovedspillutgaven i sagaen.

Bethesda forklarer: «Fallout er en av våre største prioriteringer i dag. Fallout 5 er fortsatt vårt langsiktige mål, og vi har flere Fallout-prosjekter under aktiv utvikling akkurat nå.»

I den forbindelse ble det også bekreftet at Obsidian samarbeider med Bethesda om et nytt Fallout-prosjekt, hvor vi vil få mer informasjon «i fremtiden». Det er til og med remaster-utgaver av både Fallout 3 og Fallout: New Vegas på trappene. På samme måte er det bekreftet at Fallout: Season 3 er i full produksjon, og selv om det ikke blir noen Fallout Day-sending i 2026, har Bethesda planer om å satse stort og markere seriens 30-årsjubileum med et fysisk arrangement i Washington D.C. i 2027.