Fallout 76 har slått sin egen rekord for flest samtidige spillere noensinne.

Sent fredag rapporterte Gamereactor at Fallout-spillene fikk et stort oppsving på Steam etter at den nesten enstemmig hyllede Amazon Prime-serien hadde hatt premiere.

Da hadde Fallout: New Vegas, Fallout 4 og Fallout 76 nådd flere samtidige spillere enn på mange år og klatret på listene over plattformens mest spilte titler. Imponerende, men det blir bedre. Sent søndag kveld ble en milepæl (via SteamDB) som få hadde spådd, passert, da Fallout 76 nådde sitt høyeste antall samtidige spillere noensinne med 39 455 Vault Dwellers i Appalachia.

Slett ikke verst for et spill som ble lansert for nesten seks år siden, og som fikk så mye kritikk at det var vanskelig å se for seg at det noen gang skulle komme seg igjen. Men etter hardt arbeid fra Bethesdas side og mye nytt innhold, er det tilsynelatende svært verdsatt og et helt annet spill enn da det først ble lansert.

Veterananalytikeren Mat Piscatella fra NPD (som måler spillsalget i USA) avslører også på X at det ikke bare er på Steam det går bra, for rett før helgen ble Fallout 76 avnyttet av flere Xbox-spillere enn det har blitt siden 2022, og som i tilfellet Steam kan det mistenkes at det fortsatte å vokse både lørdag og søndag, selv om det ikke finnes data som verifiserer dette ennå.