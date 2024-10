Fallout: London feirer mer enn 1 million nedlastinger

HQ

Fallout: London er et av de mest ambisiøse moddingprosjektene vi noensinne har sett, og etter utgivelsen tidligere i år er det derfor ingen overraskelse at det får den kjærligheten det fortjener. Som det ble kunngjort i en ny video fra mod-skaperne, har spillet på GOG overgått 1 million innløsninger.

Når man teller andre plattformer, er antallet personer som har spilt Fallout: London sannsynligvis langt høyere. Dessverre, siden spillet er gratis (noe som faktisk er ganske heldig for de som bare vil prøve det ut), kan vi ikke likestille disse nedlastningene med en fin fortjeneste for teamet. Denne populariteten har imidlertid satt navnene på alle som jobber med modulen på spillutviklingskartet, og i videoen nedenfor nevnes det at de er glade for å vise hva som er neste.

Hvis du har bodd i en kjernefysisk bunker de siste månedene, Fallout: London er en mod som tar Fallout-universet over dammen og gir oss en titt på et bestrålt Old Blighty. Det krever at du eier Fallout 4: Game of the Year-utgaven for å spille, men ellers er det helt gratis for deg å sjekke ut.