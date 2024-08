Fallout: London har allerede mods, og en av dem tar et stort skritt på britisk kultur

HQ

Fallout: London er ute nå, og selv om modets ytelse ikke er perfekt, imponerer det mange fans som er glade for å se en annen side av ødemarken. Noen er imidlertid ikke så fornøyde med den britiske navngivningen av ting.

En modder kjent som GrumpyOldNord bestemte seg nemlig for å modifisere modet, og endret navnet på fotballgjenstanden til en fotball. Ekkelt. Det endrer også navnet på fotballdrakten til fotballuniform. Jeg kan ikke tro mine egne øyne.

Selvfølgelig har det vært et spark av (får det?) I kommentarene til modet, Med mange briter og andre nasjonaliteter som chiming inn på hvordan navnet på elementene ikke burde endres, men så igjen er det alltid argumentet om at du ikke trenger å laste ned dette modet hvis du ikke vil, og det endrer bare lingo for amerikanere hvis de ønsker det.