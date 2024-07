Fallout: London nærmer seg utgivelse

HQ

Som noen som gledet seg til en mer britisk skråning til Fallout 4, Fallout: London så ut som den perfekte moden, samtidig som den løftet gardinen for hva som skjedde i Europa etter den store krigen og lot spilleren ha på seg en bobbyhjelm.

Modulen ble forsinket på ubestemt tid da Bethesda lanserte Next-Gen-oppdateringen i april, ettersom den endret hvordan modifikasjoner interagerte med hovedspillet. Siden den gang har det vært stillhet rundt Fallout: London. Det vil si, inntil nå.

På X har Team FOLON gitt en oppdatering :

"Det har vært mange spekulasjoner om vår kommende utgivelse, og vi ønsket å åpne opp og rense luften for våre kjernesupportere.

Poenget er at vi har sendt flere builds til GOG for QA-testing og venter på det endelige grønne lyset.

Når de har fullført prosessen med å dobbeltsjekke at Fallout: London og installasjonsprogrammet fungerer på alle maskiner som støttes, bør vi være klare til å gå i gang. (Ja, vi har vårt eget installasjonsprogram, og nedgraderer også!)

Det er i alles interesse at denne siste QA-prosessen gjennomføres i sin helhet, og vi er veldig takknemlige for at GOG bistår oss."

Slutten er i sikte, lover de, noe som er gode nyheter for alle som lengter etter et nytt Fallout -eventyr.