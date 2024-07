Fallout: London ønsker å lansere på konsoller også, men trenger Bethesdas hjelp

HQ

Fallout: London-prosjektet går fremover, selv om Bethesdas nylige nestegenerasjonsoppdateringer har satt en alvorlig krympe i utgivelsesplanene. Mammutmodet (som allerede er stort nok til å være et frittstående spill) er bare bekreftet å komme til PC, selv om utviklerne også har til hensikt å bringe det til konsoller, hvis mulig.

Men ingenting av det vil være enkelt. På grunn av sin store størrelse vil spillet kreve "spesiell tillatelse" for å laste ned fra Bethesdas egen mod-plattform i spillet. Dessuten appellerer prosjektleder Dean Carter direkte til studioets hjelp og godkjenning for å komme til konsoller som en frittstående tittel, som han sa i et intervju med Metro.

For PC-spillere har de måttet bruke en annen metode enn vanlig, ettersom Nexus Mods-plattformen ikke kunne støtte en så stor filpakke. Heldigvis trådte GOG til for å fylle hullet. Alt som gjenstår nå er å finne ut den endelige utgivelsesdatoen for Fallout: London, som forhåpentligvis vil bli holdt for 2024.

Takk, The Gamer.