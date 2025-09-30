Fallout: Londons første DLC Rabbit & Pork er ute nå

HQ

Fallout: London er kanskje en mod, men det kan like gjerne betraktes som en full tittelutgivelse på dette tidspunktet, ettersom teamet bak spillet har kunngjort den første gratis DLC-oppdateringen Rabbit & Pork, som er ute akkurat nå.

Rabbit & Pork introduserer 80 NPC-er med over 8000 dialogreplikker, 30 nye oppdrag og minispill, 30 nye våpen og rustninger, 70 tilfeldige møter, en ny dyrevenn og et nytt spillerhjem, og mye mer. Oppdateringen gir ikke bare nytt innhold, men oppdaterer også det gamle, og legger til feilrettinger og forbedringer som er foreslått av spillfellesskapet.

"Rabbit & Pork representerer den neste iterasjonen av Fallout: London. Det er den mest komplette og stabile versjonen hittil, med helt nye historier og karakterer som driver visjonen vår enda lenger", sier Dean Carter, administrerende direktør hos utvikleren Team FOLON.

Denne versjonen av Fallout: London er tilgjengelig med en ny tilpasset launcher fra Overwolf, slik at spillerne kan installere og oppdatere modulen uten problemer. Team FOLON har også lansert en Kickstarter, som vil gi en merchandise-kolleksjon inspirert av modulen.