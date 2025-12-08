Fallout-programlederen ønsker å "komme tilbake på lufta" så snart som mulig med sesong 3

HQ

Vi er fortsatt litt over en uke unna utgivelsen av Fallout sesong 2, men Amazon Prime Video er klar over at så lenge showet holder kvaliteten oppe, er det på en vinner med Bethesda-tilpasningen. Når det er sagt, når sesong 2 er pakket inn, kommer vi alle sannsynligvis til å spørre når vi kan se sesong 3.

Showrunner Jonathan Nolan ønsker å få Fallout tilbake på lufta så snart som mulig. Til IGN sa han at han ser på det som en "uheldig trend" at det tar lengre tid å lage TV-serier. Det er en trend han ikke har som mål å følge. "Vi vet at vi ønsker å være tilbake på lufta så snart vi kan", sa han.

Nolan sa også at han håper at produksjonen av sesong 3 kan begynne neste sommer, men har ikke helt bekreftet det ennå. Hvis det skulle være tilfelle, kan vi kanskje forvente sesong 3 et sted rundt begynnelsen av 2027, hvis alt går etter planen.

Fallout sesong 2 slippes den 17. desember.