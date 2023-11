Fallout-serien starter på Prime Video i april

HQ

I forrige uke fikk vi vite at Amazon skal vise og avsløre mer om sin kommende Fallout-serien på Experience (CCXP) i Sao Paulo neste måned, men vi har faktisk fått mye kult allerede nå.

Vanity Fair har nemlig publisert en rapport med nye bilder utover de som ble publisert av Amazon for noen måneder siden. Her får vi blant annet se Walter Goggings som en ghoul, Ella Purnells Vault Dweller, det gigantiske luftskipet som fungerer som Brotherhood of Steels-base i Commonwealth og en liten by kalt Philly som kan minne om Megaton.

Derfor er det ekstra kult at de avslutter artikkelen med å avsløre at Fallout-serien starter på Amazon den 12. april 2024.