Fallout Shelter har også fått et enormt løft av TV-serien.

HQ

Vi har allerede rapportert om hvordan Amazon Primes Fallout-serie har brakt mange nye spillere til Fallout: New Vegas, Fallout 4 og spesielt Fallout 76. Men det finnes faktisk et annet aktuelt og populært spill i serien, Fallout Shelter. Har TV-serien gjort seg bemerket der også?

Svaret kan bare beskrives som et rungende ja, for som GamesIndustry.biz nå rapporterer (ved hjelp av data fra Sensor Tower), økte antall dollar brukt i spillet fra rundt 20 000 dollar den 10. april til hele 80 000 dollar bare tre dager senere. Det handler selvfølgelig ikke bare om at folk er ekstra kjøpelystne, men også antallet daglige nedlastinger økte dramatisk, fra 20 000 til over 60 000. Allerede i løpet av det første døgnet var det en økning på 20 %, ifølge rapporten.

Kort sagt er det ingen tvil om at Fallout-spillene har fått en kraftig oppblomstring etter at TV-serien kom. Nå gjenstår det å se hvor lenge dette vil vare, selv om det nok blir ytterligere forsterket av at Fallout 4 snart får dedikerte PlayStation 5- og Xbox Series S/X-versjoner, og at Bethesda vil sette fart på utviklingen av nytt innhold, spesielt til Fallout Shelter og Fallout 76. I tillegg har vi den uunngåelige sesong to av TV-serien også, selv om den nok er minst et år unna.