Fallout-showrunneren ser serien som Fallout 5

Vi vet alle at et femte Fallout-spill er langt, langt unna. Med tanke på at The Elder Scrolls VI er det neste spillet som Bethesda Game Studios jobber med, og at det ser ut til å komme tidligst rundt 2028, er det ganske sikkert at Fallout 5 vil lanseres på midten av 2030-tallet.

Hvis du har et åpent sinn kan du heldigvis se andre steder etter den femte Fallout-utgaven. Showrunneren for den kommende Prime Video-serien gjør definitivt nettopp det.

Under en paneldebatt på CCXP i helgen (takk, IGN) sa showrunner Graham Wagner: "Vi tok ikke utgangspunkt i karakterene fra spillene. Vi satte ting etter det. Vi sa på en måte til oss selv at dette er Fallout 5, dette er bare en ny installasjon, og vi begynner med blanke ark."

Fallout-showet er veldig annerledes enn det vi har sett tidligere fra serien, spesielt med tanke på at det følger historien til nye karakterer fra et nylig utforsket hvelv (Vault 33), og alt foregår på den amerikanske vestkysten og i Los Angeles, en by som spillene aldri har besøkt før.

