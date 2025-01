Fallout var blant de 10 mest sette seriene i 2024

HQ

Selv om fansen var forsiktige med Fallout frem til utgivelsen, og noen kritiserte serien for hvordan den håndterte visse historier og viktige bosetninger, har Amazons inntog i ødemarken i stor grad vært vellykket. Sesong 2 er på vei, og nå som vi har tall for sesong 1, er det ikke overraskende hvorfor.

Ifølge data fra Luminate (takk, Deadline), som gir oss en oversikt over all strømming og TV fra det siste året, kom Fallout seg inn på topp 10 av årets mest sette serier, med 8 milliarder minutter sett.

Det er 4 milliarder minutter fra førsteplassen, som ble inntatt av Netflix' Fool Me Once, som hadde 12 milliarder minutter sett. Amazon Prime Video gjorde det like bra på andre områder, siden sesong 2 av Ringenes Herre: The Rings of Power tok et stup når det gjaldt popularitet, siden totalt antall minutter sank 60% sammenlignet med den første sesongen.