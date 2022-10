Fallout-serien viser bilde av ikonisk start

HQ

Til tross for at filmingen av Amazon sin Fallout-serie er godt igang har vi fått relativt lite informasjon om hva som er i vente. Gledelig nok virker det som om den i alle fall vil inkludere noen grunnleggende elementer fra de morsomme spillene.

Amazon har bestemt seg for å feire franchisen sine 25 år ved å gi oss det første bildet fra Fallout-serien, så da passer det godt at vi får noe av det som kjennetegner starten på disse spillene. For her er det altså den ikoniske åpningen av et massivt hvelv. Nummer 33 i dette tilfellet. Det virker som om denne åpningen ikke har gått helt fredfullt for seg heller siden en person tilsynelatende ligger på gulvet ved døren. Utenom det er det vanskelig å si noe konkret, men forhåpentligvis betyr dette at vi skal få se og høre mye mer fremover.