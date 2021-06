Famicom Detective Club-produsent håper på nytt spill i serien

En av årets mest overraskende Nintendo-utgivelser var en samlet pakke bestående av Famicom Detective Club: The Missing Heir samt oppfølgeren The Girl Who Stands Behind. Spillene fikk et skikkelig ansiktsløft, men dessverre henger gameplayet veldig fast i fortiden, hvilket du kan lese mer om i Ingars anmeldelse.

På tross av dette har mottakelsen av spillet generelt sett vært ganske god. Det har nå gitt en av spillets produsenter Makato Asada blod på tann, og han ønsker å lage et nytt kapittel i serien. I et intervju med Famitsu (oversatt av Nintendo Everything forteller han:

"Our goal for the project was to create the pinnacle of 2D text adventure games, so we actually used development techniques originally planned for other games as well. Thanks to Nintendo and their development team, we made the best game we possible could, but looking back, we were quite reckless. How will we ever make something this good again? (laughs) We developed a fair amount of know-how working on the game, expertise I'd like to one day use on a new Famicom Detective Club one day."

Kunne du selv tenke deg et nytt spill i serien?