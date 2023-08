Fan hopper inn i et TV-program for å kreve Grand Theft Auto VI

HQ

En Grand Theft Auto-fan har nylig gått viralt for å ha gått inn på settet til et urelatert TV-program og spurt hvor Grand Theft Auto VI er.

Det var Doppelpass som var målet for denne fanen, som uten problemer tok seg inn i fotballdiskusjonsprogrammet og ba om en oppdatering på favorittspillserien sin. Som takk for bryderiet fikk fansen en flaske vann kastet etter seg før programlederne viste dem døren.

Det er ikke første gang dette skjer på tysk TV, for i en episode av Schlag den Raab, også kjent som Beat the Star, kom den samme fanen inn i programmet for å spørre hvor spillet var. Programlederen svarte da at de ikke engang hadde slått Grand Theft Auto V ennå.

Vi har alle ventet lenge på Grand Theft Auto VI, men skal vi tro antydningene, trenger vi ikke holde pusten så lenge til. Så vær så snill, ikke gå inn på urelaterte TV-programmer og spør om spillet.