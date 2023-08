Grand Theft Auto VI lanseres i mars 2025, ifølge Take-Two.

HQ

Grand Theft Auto 6 kan bli lansert i regnskapsåret 2025, som løper frem til 31. mars 2025. Dette ifølge Take-Twos finansdirektør Lainie Goldstein, som igjen hintet om utgivelsen av den kanskje mest etterlengtede oppfølgeren i spillverdenen akkurat nå.

Under den nylige inntjeningssamtalen sa Goldstein følgende: "Avslutningsvis er vi sikre på at de tiltakene teamene våre gjør i år, forbereder oss på en sterk vekstbane. Gjennom vår kollektive innsats er vi fortsatt overbevist om at vi er i ferd med å posisjonere virksomheten vår for et betydelig vendepunkt i regnskapsåret 2025, som vil kulminere i at vi leverer nye rekordnivåer for driftsresultatene våre neste år og fremover. Vi takker alle våre interessenter for deres fortsatte støtte, og vi ser frem til å levere på dette spennende neste kapittelet."

Vi har fått flere hint om når Grand Theft Auto 6 kommer ut, men nå ser det ut til at lanseringsdatoen nærmer seg slutten av 2024 eller begynnelsen av 2025. Det har ikke kommet noen offisiell bekreftelse fra Rockstar, men siden det er 10 år siden GTA V ble lansert, lurer fansen på når de får se den neste utgaven av serien.

