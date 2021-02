Fans er i gang med å gjenskape Metal Gear Solid 3 i FOX-grafikkmotoren

Du ser på Annonser

På et tidspunkt virket det som at Konami var i ferd med å avsløre en remake av Metal Gear Solid 3: Snake Eater i Kojimas FOX-grafikkmotor, men det viste seg at de nye, oppdaterte filmsekvensene kun var til en Pachinko-spillmaskin. Noen fans vil dog ikke slå seg til ro med det, så de har gått i gang med å lage en egen remake av spillet i FOX.

De har delt noen bilder av prosjektet via Reddit, og det later til at mange er imponerte over arbeidet.

Ta en kikk selv på bildene under.