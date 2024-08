Fans er ikke fornøyd med League of Legends Worlds billettsalg

HQ

Forhåndssalget til League of Legends World Championship 2024 har pågått de siste dagene, og håpefulle fans er slett ikke fornøyde.

Etter de enorme suksessene til Worlds 2023 og MSI 2023, som ble arrangert i London og banet vei for Worlds 2024 å komme tilbake til byen, ventet mange fans over hele Europa og verden håpefullt på sjansen til å delta til en rimelig pris - en sjanse som mange ikke har vært i stand til å ta på grunn av at billettene ble utsolgt i løpet av få minutter.

Selv om det er planlagt flere billettsalg til arrangementet i oktober, har fansen tatt til sosiale medier for å beklage sine erfaringer med å prøve, og etter alt å dømme mislykkes, med å få tak i billetter tidlig til arrangementet.

@itzhannielol En av fansen sa på X: "Jeg trodde aldri en fremdriftslinje kunne forårsake så mye stress tre dager på rad, men her er vi."

@SerRouarke sa på X: "Vel, etter 3 dager med å prøve og hver gang å ha billetter utsolgt for #LeagueOfLegends #Worlds2024, er dette det nærmeste vi kom for å få dem - beklager situasjonen, virkelig er det."

Mange har pekt på bots kontrollert av billettselgere som den sannsynlige årsaken til utkjøpene - og det er ikke vanskelig å se hvorfor, med #LeagueOfLegends og tilhørende hashtags på X for øyeblikket fylt med kontoer som hevder å selge billetter, og mange videresalgssider på nettet har billetter oppført til oppblåste priser.

Håpefulle deltakere har blitt skuffet, men ikke overrasket, over situasjonen, og oppfordrer Riot til å gjøre mer for å bekjempe bot-kjøpsproblemet.

@Goksi_lol En av de mest håpefulle deltakerne sa på X: "Det er bare trist ... hvis dette er måten Riot ønsker å tjene penger på, eller hvis de bare ikke bryr seg så mye om folk."

@paigeyhe2 sa på X: "Så O2 Arena kommer bare til å være tom på Worlds i år fordi hver eneste bot på planeten kjøpte billetter."

@JollyLifts sa på X: "#Worlds2024 billetter burde ha vært knyttet til #LeagueofLegends-kontoen din for å stoppe scalpers."

Fnatic fanklubb @FanaticDragons sa på X: "@riotgames gjør det bedre med botdeteksjonen. I 3 dager på rad er billettene bare øyeblikkelig borte. Du kan gå inn på StubHub og se hundrevis av mennesker som allerede selger billettene sine videre for astronomiske beløp. Dette er bare en vits."

Selv store navn i League of Legends Esports -scenen, som LEC team GIANTX og caster Jamada har gjort narr av den alvorlige situasjonen :

Hva er dine tanker om problemet - er det et faktum i livet, eller kan Riot gjøre mer for å sikre at fansen kan nyte det høyeste nivået av Esports League of Legends har å tilby live? La oss få vite det i kommentarfeltet nedenfor.