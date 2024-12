Fans roser Real Madrid-Pachuca-dommeren for å forklare VAR-avgjørelsene sine: "For me is goal!"

HQ

Finalen i Intercontinental Cup hadde en uventet fanfavoritt. Og det var verken Real Madrids eller Pachucas spillere, ikke engang Vinícius, som ble kåret til kampens og turneringens MVP etter å ha scoret og assistert. Nei, vi snakker om dommeren, Jesús Valenzuela Sáez.

Den venezuelanske dommeren, som er 41 år gammel, har dømt landskamper siden 2013. Det inkluderte to av kampene under VM i Qatar i 2022. Han er for det meste ukjent for europeiske fans, ettersom han for det meste jobber i Copa Amética, Libertadores, CONMEBOLs VM-kvalifisering eller til og med i Saudi Pro League.

I går var det første gang han hadde ansvaret for en Real Madrid-kamp, og han fikk ros etter det. Selvsagt for Madrid-fansen, for de to gangene han gikk til VAR, tok han avgjørelser til fordel for laget, og godkjente Rodrygos mål og ga et straffespark til Madrid.

Men i en ellers veldig rettferdig kamp var det én detalj som virkelig fanget seernes oppmerksomhet: Etter å ha sjekket VAR - og tatt seg god tid til det - tok han seg tid til å forklare kort, gjennom høyttalerne, sin avgjørelse og hvorfor han hadde tatt den.

Det overrasket de fleste seerne, ettersom det (tror vi) aldri har blitt gjort på de beste europeiske ligaene og konkurransene. "Velkommen til fanklubben til Jesís Valenzuela", sa X-bruker Míchel Acosta.

Hans engelske uttale ble latterliggjort av noen brukere, mens andre applauderte hans trekk, ettersom det hjelper folk å bedre forstå hans resonnement, spesielt for folk på stadion. For noen venezuelanske brukere virker Valenzuela nesten som en nasjonalhelt.

Til tross for at det var en finale, brydde nok de fleste tilskuerne på Lusail Stadium i Qatar seg ikke så mye om hvem som vant eller tapte. I en VM-semifinale ville ting helt sikkert vært annerledes, og kanskje ikke alle dommere vil være villige til å snakke høyt til titusenvis av sinte fans...

Det gjenstår å se om FIFA vil bruke denne taktikken - å få dommeren til å forklare sine avgjørelser med stemmen - i andre turneringer de overvåker, som FIFA Club World Cup neste sommer ... som for øvrig vil ha en omkamp fra gårsdagens kamp, ettersom Pachuca og Real Madrid er i samme gruppe.