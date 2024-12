Real Madrid vinner nok en finale i 2024, med mål av Mbappé, Rodrygo og Vini.

HQ

Nok en finale vunnet av Real Madrid i år. merengues vant uten store anstrengelser over CONCACAF-mesteren Pachuca i den første utgaven av den omformulerte Intercontinental Cup i Lusail, Qatar. Selv å spille en diskret kamp var nok til å vinne for det meksikanske laget, som til tross for at de vant kontinentalcupen, var nest sist i sin hjemlige liga forrige sesong.

Selv om dette regnes som den første utgaven av den nye Intercontinental Cup, som tar med alle tidligere Intercontinental Cups fra 1960 til 2004 samt dens erstatter, FIFA Club World Cup, er dette den niende "verdensmester"-tittelen Real Madrid vinner, og gjør Ancelotti til den mest dekorerte treneren i klubbens historie.

Det er den fjerde finalen Real Madrid spiller og vinner i 2024, etter den spanske supercupen, Champions League og den europeiske supercupen. Det er også den andre av de syv titlene Real Madrid kan vinne denne sesongen, der den tredje er den spanske supercupen i januar. De andre blir selvsagt mye vanskeligere å få...

Vini Jr. ble kåret til turneringens MVP, men spilte bare én kamp

Vinícius Jr. som dagen før ble tildelt trofeet The Best, ble tildelt Gullballen, Finalens MVP og Turneringens MVP, til tross for at Real Madrid bare spilte én kamp: I denne nye versjonen av Intercontinental Cup, der vinnerne av alle de seks FIFA-konføderasjonene møtes, er vinneren av UEFA Champions League direkte kvalifisert til finalen.

Vini Jr. assisterte det første målet, som ble scoret av Kylian Mbappé. Den franske spilleren var tilbake på Lusail Stadium nøyaktig to år etter VM-finalen, der han scoret hat-trick, men tapte mot Messis Argentina.

Det andre var et utrolig skudd av Rodrygo. Vini fikk sitt eget mål på straffe, etter flere forsøk. Det er første gang Real Madrids viktigste "trident" scorer i samme kamp: Vini, Mbappé og Rodrygo er Real Madrids fremste angripere - Bellingham er midtbanespiller.