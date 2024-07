Fansen i opprør over Ellies tatovering i The Last of Us: Sesong 2

HQ

HBO filmer for tiden den andre sesongen av The Last of Us, og vi har allerede sett noen bilder fra settet. Nå har det imidlertid dukket opp et par nye bilder til på nettet som viser Bella Ramseys Ellie og Isabela Merceds Dina, og kanskje viktigst av alt, tatoveringen som Ellie nå har på armen for å skjule bitemerket sitt. Selve tatoveringen har imidlertid vakt harme blant fansen, som mener den er både for liten og feilplassert. Du kan sjekke ut bildene (og reaksjonene) nedenfor.

Som vi ofte ser overreaksjoner på de minste ting, synes du dette opprøret er berettiget eller overdrevet?