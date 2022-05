Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore klar for HBO Max neste uke

HQ

På grunn av både rot og kontroverser før premieren er det ikke rart at Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore gjorde det langt verre enn de to første filmene på kino, så det er mulig vi ikke får mer fra denne delen av Harry Potter-universet. Den gode nyheten er at enda flere får mulighet til å gjøre seg opp en mening selv eller se filmen igjen i andre omgivelser neste uke.

Dette siden en pressemelding avslører at Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore kommer til HBO Max her til lands den 30. mai, så vi får se hvordan filmen gjør det på streamingtjenesten fremover.