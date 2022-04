Ikke forvent flere Harry Potter-filmer om Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore gjør det dårlig

HQ

Det må være lov å si at Fantastic Beasts-filmene har vært langt fra like gode som Harry Potter-filmene, noe både antall kinobesøkende og anmeldelser også indikerer. Derfor overrasket J.K. Rowling mange da hun i fjor sa at planen var å lage fem filmer i serien i stedet for de tre som var utgangspunktet. Den kontroversielle forfatteren tok tydeligvis litt hardt i.

Vanligvis veldig troverdige Variety har kilder som hevder at Warner Bros. nå tviler på om de vil lage flere filmer etter Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Selskapet vil gjøre en ny vurdering etter å ha sett hvordan kinotallene for den ferske filmen utvikler seg.

Kanskje ikke så rart med tanke på hva mange synes om J.K. Rowling i disse dager, bråket rundt Ezra Miller (som spiller Credence Barebone), at enkelte land nekter å vise filmen på grunn av homofile antydninger og mer. Faktisk skal ikke arbeidet med et manus for en fjerde film være i nærheten av ferdig engang, så om Warner Bros. eventuelt bestemmer seg for å fortsette vil det ta tid før vi får se mer. Noe som vel er greit om jeg skal bedømme fra reaksjonene til flere på Discorden vår etter å ha sett den tredje...