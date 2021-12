Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore-trailer bytter Johnny Depp med Mads Mikkelsen

HQ

Over et år har gått siden Johnny Depp bekreftet at han trakk seg fra innspillingene av kommende Fantastic Beasts-filmene som følge av The Sun sine anklager om at han var en "Wife beater". Det tok bare noen dager før erstatteren var klar, og nå får vi se han i aksjon.

Warner Bros. har offentliggjort den første traileren fra Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, og den viser blant annet vår danske venn et par ganger i rollen som Gellert Grindelwald. Vi får selvsagt også se flere velkjente fjes fra de forrige filmene som skal prøve å stoppe han fra å ta kontroll over denne magiske verdenen. Ikke at det bare blir elleville kamper med staver, for det venter selvsagt også flere snodige skapninger og situasjoner utenom det vanlige når historien fortsetter i april.

