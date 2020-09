Fantastisk Demon's Souls-gameplay frister med PS5-lansering

Du ser på Annonser

Spill som Metal Gear Solid HD Collection, Uncharted: The Nathan Drake Collection og ikke minst Shadow of the Colossus har gjort det meget klart at Bluepoint er verdens beste studio når det kommer til å pusse opp gamle spill, men det kommende prosjektet deres tar virkelig kaken.

Som forventet fikk vi en ny trailer fra Demon's Souls i kveldens PlayStation 5 Showcase, og denne gangen er det en god del gameplay å se. Man trenger ikke akkurat en sammenligningsvideo for å se at dette er laget fra bunnen av til PlayStation 5 heller, for her er det ingen spor av at originalen er ti år gammel. Dette skal altså være klart til konsollen lanseres den 19. november også, så da har undertegnede enda et spill å kose seg med fra første stund. Se bare på Vanguard-kampen!