Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time er Nintendo eShop Japans mest nedlastede spill så langt i 2025

HQ

Vi ser ofte på europeisk og/eller amerikansk salg som en målestokk for om en tittel har vært vellykket eller ikke. Vi kan til og med slå alt sammen som "vestlig salg", men det er ikke sikkert at disse tallene gjenspeiler virkeligheten. Og det er fordi det finnes et marked i Japan, samt i andre territorier som nå åpner seg mer for bransjen, som for eksempel Kina.

Men når det gjelder Japan, har Nintendo gitt de ti mest nedlastede spillene på eShop siden starten av året (takk, Game Watch), og det vil garantert overraske deg. Her er listen :



Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

Super Mario Party Jamboree

Tamagotchi Plaza

Minecraft

Urban Myth Dissolution Center

Animal Crossing: New Horizons

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

Mario Kart 8 Deluxe

Donkey Kong Country Returns HD

Clubhouse Games: 51 verdensomspennende klassikere



Som du kan se, var Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time den mest nedlastede tittelen fra 1. januar til 30. juni 2025. Bragden med å ta topplasseringen i den japanske digitale butikkens nedlastinger er enda større når vi husker at spillet ble utgitt 21. mai globalt.

Dette gir oss også en idé om Nintendos digitale produkttall, ettersom Level-5 for bare noen dager siden feiret 1,2 millioner solgte eksemplarer av spillet, og annonserte en fysisk utgave til høsten. En annen nykommer, Tamagotchi Plaza, er også blant toppselgerne.

Hva synes du om listen over de ti mest solgte digitale spillene i Nintendo eShop i Japan?