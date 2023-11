Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time har blitt utsatt til 2024

HQ

Level 5 har kunngjort at Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time er forsinket til 2024. Spillet skulle opprinnelig lanseres innen utgangen av året, men utvikleren har besluttet å utsette lanseringen for å kunne levere et spill av "bedre kvalitet".

I en offisiell uttalelse sier Level 5: "For å kunne levere Nintendo Switch™-spillet "Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time", som etter planen skulle lanseres i 2023, i bedre kvalitet til alle, har vi besluttet å endre lanseringsdatoen til 2024."

I innlegget står det avslutningsvis: "Til alle dere som har gledet dere til utgivelsen, ber vi om unnskyldning for eventuelle ulemper og setter stor pris på deres forståelse. Takk for tålmodigheten."

Spillets nye lanseringsdato vil bli avslørt under Level-5s Vision 2023 II-showcase, som etter planen skal finne sted 29. november.