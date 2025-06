Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time skal få en roguelike åpen verden-modus

HQ

I en ganske overraskende vending har det nettopp blitt bekreftet at Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time snart skal få en åpen verden roguelike-modus. Som nevnt i et nylig blogginnlegg, vil modusen debutere i form av gratis DLC, og den vil bringe en utviklet versjon av hovedverdenen og alt på toppen av et nytt system som vil se ut til å underholde både nye og tilbakevendende fans.

Dette kommer som en del av Update the World DLC, og når det gjelder detaljene, blir vi faktisk ikke fortalt så mye. Det vi vet er at modusen vil være en ekstra del av Ginormosia, og den vil bli ledsaget av "kraftig nytt utstyr" og "nytt stilig utstyr, monteringer og en rekke uvanlige gjenstander." Dette, på toppen av nye frisyrer, følelser og til og med en ny karakter å møte, en person som vi bare blir fortalt at vil spille en "sentral rolle i historien" og som vil "sette et betydelig preg på verden."

Utvikleren Level5 har uttrykt at den "jobber aktivt med det nye innholdet med mål om å levere det til spillerne så snart som mulig", og at den "setter pris på alles fortsatte støtte og er fortsatt forpliktet til å kontinuerlig forbedre Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, samt utvide innholdet for å gi en best mulig spillopplevelse."

Det er uklart når nøyaktig denne modusen og oppdateringen kommer, men vi vet at den kommer til alle plattformer der spillet for øyeblikket er tilgjengelig.