Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time utsetter lanseringsdatoen til april 2025

HQ

Arrangementet Level 5 Visions som for øyeblikket sendes, har startet på en bittersøt tone om Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time. Tittelen, som opprinnelig var planlagt for nært forestående utgivelse 10. oktober, har blitt forsinket til april 2025.

Årsaken er at spillet trenger mer tid til å "forbedre moroa" og også å gjøre en større innholdsoppdatering. På Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time får vi en livssimulator med 14 yrker å mestre, samt den største åpne verdenen i serien per dags dato. Fisk, dyrk, bygg, smi og knytt bånd med innbyggerne i dette fantasilandskapet mens du gjenoppbygger den forlatte øya og dekorerer den etter eget ønske.

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time kommer eksklusivt på Nintendo Switch i april neste år til 39,99 euro.