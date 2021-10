HQ

"Did I ever tell you what the definition of insanity is?" Da Vaas forklarte meg i Far Cry 3 at definisjonen på galskap var å gjøre det samme gang på gang og samtidig forvente forandring trodde jeg ikke ordene hans ville oppsummere opplevelsen min med Far Cry-serien i flere år fremover. Både fireren og femmeren var mer av det samme og jeg gikk fort lei, men etter å ha storkost meg med sekseren uten nevneverdige innovasjoner sitter jeg igjen med et nervøst smil og spørsmålet; har jeg endelig blitt gal?

Sunn fornuft i fritt fall.

Det er muligens en bivirkning av å ha vært omgitt av trøndere i tre år, eller kanskje det er konsekvensen av livet med hjemmekontor under pandemien. Det er i alle fall en god stund siden de fleste av oss har vært på sydentur, men for første gang på lenge følte jeg meg som en turist i Far Cry. Yara er en nydelig øy som bader i solen, og jeg har badet i blod.

«Kjærlighet langs kysten» av Leif Lollesen. Finn én feil.

Far Cry 6 er nemlig blodig alvor. Til tider. På den ene enden av spektrumet tar spillet for seg tunge temaer som menneskehandel, barnemishandling og slaveri, og på den andre serveres det blant annet bløtkokte dildo-vitser og evnen til å kontrollere en alligator med skuddsikker vest. Misforstå meg rett her. Jeg sier ikke at det ikke er moro (for det er moro), men det å gå fra en sinnsyk hanekamp-simulator hvor du spiller som et genmodifisert fjærkre til å plutselig skulle være superseriøs fordi historien brått minner deg på at du befinner deg i et totalitært samfunn kontrollert av en diktator som regjerer gjennom frykt...ja, det skurrer litt. Tittelen lider så absolutt av en identitetskrise. Jeg skulle ønske utviklerne heller doblet ned på galskapen, fordi det er når spillet er fullstendig loco at Far Cry 6 virkelig skinner.

THAT`S RIGHT, MOTHERCLUCKER! Far Cry har tydeligvis en høne å plukke med Tekken...

De absurde kontrastene mellom gameplay og historie blekner nemlig i møte med den nærmest deliriske rusen av spillets frihetsfølelse. Du kan gå hvor du vil og gjøre hva du vil. Yara er et utrolig appellerende sted å utforske med en imponerende variasjon og rikdom i detaljene. Innbydende og vakre strender, mosegrodde jungler og sjarmerende småbyer står på menyen, og samleobjekter, oppgraderinger og interessant lore ligger strødd utover verdenen som fargerik og velsmakende tutti frutti. Du kan dra på skattejakt, kjøre kappløp med vannscooter eller bare slappe av i baren sammen med Chorizo, verdens søteste dachshund i rullestol. Det skader heller ikke at alt dette kan gjøres sammen med en venn i co-op.

«Co-op i syden OG søte små vofser på to hjul?! LET`S GOOO!» skrek Julie og ga bånn gass.

Samarbeid er et av nøkkelordene i Far Cry 6. Ikke bare kan man spille gjennom hele historien co-op, men man har også det nye amigo-systemet. Jeg har nevnt både alligatoren Guapo og dachsen Chorizo, men det er mange flere å finne, og alle har unike evner som i tillegg kan oppgraderes for maksimal effektivitet på slagmarken. Det må dog nevnes at selv om jeg virkelig liker Chorizo og hans egenskaper som er å distrahere fiender og finne nyttige ressurser kan jeg rett og slett ikke ha ham som min amigo fordi jeg blir helt gal av lyden som kommer fra rullestolen hans KONSTANT. Squeak-squeak, squeak-squeak, squeak-SQUEAAAAK. At dette ikke ble plukket opp under produksjon er for meg ubegripelig. Det er spesielt frustrerende å høre på mens jeg prøver å snike meg gjennom en base eller lignende, og tar meg helt ut av opplevelsen. Nei, gi meg heller reptilet fra urtiden med tanngarden fra helvete.

Jeg tror ikke Far Cry 6 står på ønskelisten til noen i PETA.

For her er det virkelig mye å sette tennene i. Far Cry 6 er rett og slett en gigantisk lekeplass for voksne, og Yara er fullspekket med underholdende aktiviteter. Det er riktignok ikke så mye nytt i forhold til tidligere spill i serien, men fornøyelig er det likevel. Belønningene man får er ofte fristende snadder som kreative oppgraderinger til våpen eller kosmetiske gjenstander til kjøretøy, arsenal og antrekk, og alt ligger organisert i stilrene og oversiktlige menyer, noe jeg setter pris på. Det at man kan jakte på disse godsakene i godt selskap er en stor bonus.

«I don`t have friends. I got family.»

Likevel så føler jeg at jeg må være litt streng med Far Cry 6. Dette er nå det sjette spillet i hovedserien (mer om vi inkluderer Far Cry Primal, Far Cry: New Dawn og gjengen), og da må det være lov å forvente mer fra den tekniske siden. Problemer som har vært godt kjent i en årrekke er fremdeles tilstede, i tillegg til helt nye som lett kunne vært unngått. Den kunstige intelligensen er ofte skuffende, og situasjoner hvor jeg har klikket helt Rambo med maskingevær og håndgranater og deretter møtt på en fiendtlig soldat ti meter lenger nede i gaten som bare så forvirret ut og sa «que?» har oppstått gjentatte ganger.

Andre tekniske problemer som nada lip-sync i tredjeperson, oppdrag som ikke registreres som fullførte selv om de er nettopp det og kjøretøy som setter seg helt fast i absolutt ingenting er bare noen få eksempler som tester tålmodigheten.

Jeg får så mye luft i magen av Bislett Kebab, altså...

Én ting jeg virkelig hater som faktisk er nytt i Far Cry 6, er at man nå må bruke ulik ammunisjon på forskjellige fiender basert på hvilken rustning de har på seg. Noe av det beste med Far Cry er å gjøre litt rekognosering av en fiendtlig base med kikkert og planlegge en strategi for hvordan man skal gå frem, og deretter gjennomføre planen som en ekte elite-soldat. Jeg skjønner derfor hva utviklerne prøver seg på her, men utføringen er hinsides kronglete. Du må altså ha på riktig mod på riktig våpen for å i det hele tatt kunne gjøre nevneverdig skade (greit nok), men hvorfor i all verden kan jeg ikke endre mods på våpnene mine uten å måtte reise tilbake til en arbeidsbenk i en av mine egne baser? Si at du finner en festning som du kunne tenke deg å infiltrere. Du finner frem kikkerten og gjør litt research, men ser at du ikke har riktig modifikasjon på våpenet ditt akkurat nå. Hva nå? Jo, vær så god å pakk sekken og reis tilbake til andre siden av kartet, fiks på greiene dine, så reis tilbake til hvor enn det var du var på nytt. Å, du har nå tatt over fortet og vil reversere endringene på våpnene dine igjen? Jo, vær så god å pakk sekken og reis tilba- du skjønner tegningen. Dette er et design-valg som ikke bare er helt på trynet, men aktivt motarbeider flyten i spillet og bremser opp moroa.

For god's sake...jeg har ikke anti-armor mod'en på sniper'n. Vi må tilbake til basen. Du får nyte utsikten, Julie. Var jo en fin solnedgang, da. Oi, der var en fugl. Hm. Har BAdesken lastet opp noe nytt på insta?

Det er med andre ord flere ting som surner opplevelsen i Far Cry 6, men mesteparten av tiden i Yara tilbringes med et smil om munnen. Stjerne i boka for en herlig foto-modus (samtlige bilder i denne anmeldelsen er tatt via den) og den nye teknologiske ryggsekken Supremo, som fungerer som en slags super som blant annet kan fyre av missiler eller utløse et rasende flammehav. Tommel opp!

Nå som høsten virkelig har slått inn for fullt og det er både grått og kaldt ute, ta en velfortjent ferie i karibien sammen med en venn. Pakk badebuksene og forbered dere på å svømme i et fyrverkeri av fargesprakende actionporno, men ikke forvent mye forandring fra forrige eventyr. Sorry, Vaas. De gale har det godt.

VIVA LIBERTAD!