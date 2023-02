Far Cry 6 er gratis å spille på alle plattformer denne helgen

HQ

Ubisoft har bestemt at flere må sjekke ut Far Cry 6, og i et forsøk på å oppnå nettopp det, gjør utvikleren spillet helt gratis å spille fra 16. februar til 20. februar på alle plattformer.

Denne godbiten vil tillate deg å utforske Dani Rojas 'fulle eventyr på øya Yara, og vil også inkludere samarbeidsfunksjonene og tillate full progresjon som skal lagres og gjennomføres forbi denne gratis perioden, hvis du da bestemmer deg for å kjøpe spillet.

Og i ånden av å faktisk kjøpe Far Cry 6 i løpet av denne perioden, vil tittelen også være opptil 70% avslag på digitale butikker, noe som betyr at du vil kunne få den kaotiske åpne verdensopplevelsen for en brøkdel av den tradisjonelle detaljhandelsverdien.

Hvis du lurer på om du bør sette av helgen til Far Cry 6, kan du sjekke ut våre tanker om spillet her.