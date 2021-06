Far Cry 6 sitt Season Pass lar oss være seriens slemminger

Godt over ett år har gått siden Michael Mando, som Breaking Bad- og Better Call Saul-fans vet hvem er, hintet til at Vaas Montenegro fra Far Cry 3 ville komme tilbake, og jeg la ikke skjul på at den velkjente karen kunne passe i Far Cry 6. Det gjør han sannelig ganske bra også.

Som forventet fikk Far Cry 6 mye oppmerksomheten på kveldens Ubisoft Forward-sending, og blant godbitene var at spillet sitt Season Pass blant annet vil inkludere en spesiell modus hvor vi kan spille som slemmingene fra Far Cry 3, Far Cry 4 og Far Cry 5, altså Vaas, Pagan Min og Joseph Seed i områder basert på de respektivene spillene deres.

Vi fikk også en trailer som viser en av spillets første sekvenser, og man kan trygt si at det blir dystert til tider.