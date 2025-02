Far Cry: New Dawn får en 60 fps-oppdatering

HQ

Ubisoft fortsetter å stille oppdatere noen av sine eldre titler, slik at de kan kjøre med en jevnere 60 FPS i stedet for 30. Senest var Assassin's Creed: Syndicate i søkelyset, og nå er det på tide for den seks år gamle Far Cry: New Dawn å få den samme behandlingen. Oppdateringen vil bli utgitt for både Xbox Series X og S, samt PlayStation 5, den 4. februar. Samtidig vil spillet også bli tilgjengelig på Game Pass for abonnenter på tjenesten.

New Dawn er sjelden et spill folk snakker om, så denne oppdateringen kommer som en hyggelig overraskelse. Nå krysser vi fingrene for at Ubisoft vil fortsette å gi samme behandling til flere av sine eldre titler.

Hvilke av Ubisofts klassiske spill håper du vil få samme oppgradering?