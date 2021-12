HQ

Enten du noen gang har spilt et Farming Simulator-spill før eller ei, vet du sannsynligvis hvor stor tilhengerskare denne serien har. Serien er utviklet av Giants Software, og har en imponerende mengde fans, som kanskje er litt uvanlig for et simulator-spill, men det er en grunn til suksessen: disse spillene er vanligvis meget godt laget, med en enorm mengde fokus plassert på de intrikate detaljene av gårdsdriftprosessen.

Forrige uke ble den seneste oppføringen i serien lansert, etter en uvanlig lang pause der Giants Software droppet Farming Simulator 21 til fordel for å fokusere all innsatsen på Farming Simulator 22. Etter over en uke med å utforske denne simulerte verden, har jeg noen tanker om fortsettelsen av serien, og hvordan forbedringene bidrar til en allerede kompleks og fullpakket opplevelse.

Til å begynne med vil jeg bemerke at hvis du ikke har bakgrunn eller rimelig kunnskap om gårdsdrift, blir Farming Simulator 22 sannsynligvis et ganske utfordrende spill å sette seg inn i. Ikke utfordrende rent spillmekanisk, men utfordrende når det kommer til å bare vite hva man faktisk skal gjøre. Det er en rudimentær opplæringsdel som tar deg gjennom de grunnleggende systemene og hvordan du betjener maskineriet på gården din, men til slutt slippes du løs i en stor verden der det forventes at du bare skal fortsette å vite hva du holder på med. For noen uten en dyp forståelse av landbruksforvaltning, er dette i hovedsak det samme som å gå inn på en tilfeldig gård og bare få beskjed om å fortsette med det daglige arbeidet. Innen fem minutter vil du være helt uvitende om hva som bør gjøres.

Men forutsatt at du kommer deg forbi denne læringskurven, eller at du har kunnskapen til å unngå den helt, har Giants Software nok en gang skapt en simuleringsopplevelse fullpakket med en rekke komplekse og dype mekanikker og systemer som vil holde deg engasjert i lang tid. Enten du ser på utvalget av maskiner og kjøretøy som skal betjenes, eller dykker ned i det enorme analysesystemet som finnes i menyen, har dette spillet et dybdenivå som nykommere vil synes er forvirrende til å begynne med.

Faktisk, når det gjelder disse analysene, kan nykommere til og med oppleve dem som litt overveldende, ettersom Giants Software har gitt brukere en måte å spore stort sett alt som skjer på gården deres. Hvor mye hvete har du høstet og hva er den verdt? Hva er riktig avling å plante i august? Hvor mye betaler du dine AI-ansatte? Alt er der i en rekke tabeller og diagrammer, noe som gjør det enda enklere å planlegge, forberede og sikre at gården din fungerer så effektivt som mulig.

Selve gameplayet er også fantastisk. Det er en simulator, hvilket betyr at realisme er målet med spillet, og det å piske ut skurtreskeren for å rydde åkre for fullvoksne avlinger, eller til og med feste en plog bak på en av de mange traktorene for å sikre at en annen åker er klar til å bli sådd, viser at alt er designet med de finere detaljene i tankene. Selv for noen med begrenset kunnskap om gårdsdrift er opplevelsen av å pleie din egen jord, og ganske enkelt kjøre opp og ned avlingsfylte åkre, virkelig avslappende, og plutselig har du spilt i mange, mange timer uten å engang innse det.

Selv om det kan være utfordrende å finne ut nøyaktig hva det er du skal gjøre, er mekanikkene for å spille Farming Simulator 22 veldig enkle å plukke opp. Uansett om du er i en kompleks maskin som en skurtresker, eller en enkel pickup, er kontrollene og mekanikkene enkle å forstå og lære, takket være det nyttige og brede HUD-overlegget som viser de nøyaktige kontrollene for alt en maskin og vedlagt utstyr bringer til bordet.

Ettersom Farming Simulator 22 er det neste i rekken i en langvarig serie, kan du liksom forvente at kjernemekanikken og gameplayet blir konsekvent utvidet og forbedret år etter år, og dette spillet leverer absolutt på det. Dette er et spill som har blitt forbedret på områdene vi alle forventer at det gjør (det visuelle og ytelse), men Giants Software har også gått et skritt videre ved å bruke den lengre utviklingsprosessen for å bringe en rekke nye funksjoner til serien.

Spillere kan nå engasjere seg i en rekke nye oppgaver, som mulching og steinplukking, for å sikre at avlingene vokser bedre enn noen gang, du kan ta vare på et bredere spekter av dyr, inkludert bier, og kan til og med bruke et karakterskapningssystem for å legge til et ekstra personlig preg på opplevelsen. På toppen av det er det en haug med andre godbiter som nye maskiner fra en rekke lisensierte merker å bruke, nye avlinger å dyrke (som druer og oliven), og til og med tre unike spillbare steder som du kan velge å opprette en gård i: Elmcreek, Erlengrat og Haut-Beyleron. Men toppen av de nye funksjonene er uten tvil sesongrotasjonen.

I Farming Simulaor 22 må spillere tenke på de typiske utfordringene ved å drive en gård, samt hvordan de skiftende sesongene påvirker den. Du må finne ut av hva vintersnøfallet vil gjøre med avlingene dine, og hvordan de generelt våtere vårmånedene også kan påvirke veksten. Men det er ikke alt sesongene bringer med seg, siden det skiftende været også serverer nye værsystemer som også må overvinnes, noe som fører til enda mer realisme.

Mens ventetiden på ett nytt Farming Simulator til PC, Xbox og PlayStation har vært ganske lang (der forrige spill var Farming Simulator 19, ettersom Farming Simulator 20 var et mobil- og Switch-spill), er tilleggene og forbedringene som Giants Software har brakt til bordet i Farming Simulator 22 kjærkomne. Jada, dette spillet er ikke for alle, men hvis du er fysen på å prøve deg på gårdsbruk eller bare har lyst på noe nytt å spille, er Farming Simulator 22 veldig enkelt å forelske seg i, forutsatt at du overkommer den bratte læringskurven.