Farming Simulator 22 kommer i høst

Du ser på Annonser

Den populære Farming Simulator-serien gjør comeback til høsten. Giants Software har nylig annonsert at Farming Simulator 22 kommer til å lanseres i årets fjerde kvartal til PC, PlayStation 4/5, Stadia, Xbox One og Xbox Series.

Denne utgaven byr på flere nyheter som to nye baner, nye sesongsykluser og helt nye kjøretøy som du kan ta i bruk. Det sies også at det er det mest realistiske spillet i serien hittil, ettersom det har smartere AI-oppførsel samt forbedrede lydeffekter.

Giants Software-sjefen Christian Ammann sier:

"We are further growing with our games, and the upcoming result of our cultivated ambitions will be a milestone in the series' history as well as our company, which developed into a self-determined publisher in full control of its product."

Du kan ta en titt på teasertraileren for spillet øverst.