Farmville 3 lanseres på mobiler og Mac i november

Det var tydelig at Zynga planla store ting da de forrige høst bestemte seg for å legge ned det første Farmville-spillet, og som forventet trenger vi ikke å vente mye lenger på det tredje spillet i hovedserien.

Zynga har nemlig gitt oss to trailere i dag. Den første er selve annonseringstraileren som avslører at Farmville 3 vil slippes på Android, iOS og Mac den 4. november, mens den andre er en gameplaytrailer som viser noen av de over 150 ulike dyrene som finnes i spillet, både gamle og nye bønder og ikke minst et nytt værsystem som både vil kunne hindre og hjelpe deg.

Om dette høres og ser interessant ut kan du forhåndsregistrere deg her for å få noen ekstra godsaker.

HQ