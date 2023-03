HQ

Det finske studioet Mopeful Games har sluppet en av årets overraskelser. Ikke det verste eller beste i 2023, men utvilsomt en overraskelse. Fashion Police Squad er et FPS-spill med en 2.5D-stil inspirert av den originale Doom og gameplay inspirert av Doom (2016). Der den har distansert seg fra disse spillene, er imidlertid volden.

Utviklerne er ikke sjenerte for hvor inspirasjonen kommer fra.

Dette fører til en ny opplevelse ettersom du ikke dreper noen i spillet. I stedet finner du mange mennesker som begår moteforbrytelser og kler dem opp for å se ekstra fancy ut. Som de takker deg hjertelig for etterpå. Siden alle fiendene har på seg forskjellige antrekk, må du sørge for at du bruker riktig type våpen for å få dem til å se bra ut. Dette gjør alle kampene som et puslespill, da du hele tiden må holde oversikt over hvilket våpen du skal bruke. Det minner om spill som Doom Eternal hvor hver fiende har et våpen eller en evne som er ekstra effektiv mot dem.

Hver fiende må beseires på en spesiell måte. Denne mannen trenger bukser i tillegg til å bli kvitt crocks.

Dette er en annonse:

Puslespillkamper i Fashion Police Squad er både mye moro og hardt arbeid. Hvert møte vil holde deg engasjert, men på høyden av handlingen vil du være mer i våpenhjulet enn på slagmarken. I begynnelsen av spillet er det ganske rolig med bare to eller tre fiendetyper om gangen, men senere må du sjonglere alle slags motekriminelle på små arenaer der du må bevege deg raskt horisontalt og vertikalt. I likhet med Doom-spillene handler det om å bevege seg raskt. Ved å skyve på såpebobler, hoppe på parasoller og svinge beltet, kan du komme deg rundt ganske raskt. I teorien, uansett.

Du kan ikke ha et Doom-inspirert spill uten BFG.

I praksis føles bevegelsene dine noe upresise. De fleste gangene jeg ønsket å hoppe et sted, endte jeg opp med å savne og måtte prøve igjen. Men denne gangen med en langsommere og mer metodisk tilnærming. I kamp var det irriterende, tempoet ville fryse og du ville bli sittende fast i et hjørne fordi du hoppet feil. Men det verste var all plattformingen.

Folk dør ikke, de blir bare hypet opp om deres nye fancy antrekk du tvang på dem.

Dette er en annonse:

Spillet varierer mellom all den pasifistiske volden og å komme seg fra A til B ved å hoppe rundt som Spiderman. Noen ganger går det perfekt, og du svinger rundt raskt og jevnt med beltet. Men mesteparten av tiden går det bare galt og tempoet stopper, spesielt når du glir på såpebobler. Jeg vet ikke hvorfor dette skjer. Kanskje utviklerne ikke tenkte på det nok, eller kanskje det bare er grafikkstilen som gjør at dybdeoppfattelsen mislykkes.

Håper du kan hoppe med millimeterpresisjon, ellers lander du på de elektriske banene.

Hvis du går tom for papir, fungerer en sokkedukke også.

Grafikken er strålende og alle fiender og våpen er lekent designet. Dessverre er imidlertid alle miljøene sterkt gjenbrukt, så det føles som nesten alle nivåer stinker av "kopier og lim inn". Men et FPS-spill er bare så bra som våpnene. Av fem våpen føles fire veldig bra. Det er litt komisk ettersom en automatrifle i symaskin har mer kraft bak seg enn realistiske automatvåpen i andre spill. Sokkeskuffene var imidlertid stort sett bare irriterende da de senket det raske tempoet i kampene og var upresise å bruke, til tross for deres morsomme design.

Hvis du ikke ser bra ut, blir du skutt, det er livet i en motedystopi.

Spillet kan komme helt ut av kontroll noen ganger når det gjelder variasjon.

Fashion Police Squad er sjarmerende og fylt med humor som tør å gjøre narr av seg selv. Utviklerne vet at de laget et dumt spill og løp med det. Gjennom hele spillet forblir komedien frisk og original uten å bli kjedelig, sannsynligvis fordi spillet slutter før det blir for langt. Spillet blir litt repeterende, men krydrer det med noen uventede øyeblikk. Noen av dem er flotte, mens noen av dem savner. For eksempel er en av sjefene sannsynligvis en av de morsomste jeg noensinne har kjempet, mens en annen var en kjedelig kulesvamp. Rangeringen er solide syv av ti. Hvis du vil ha noe muntert og originalt å spille gjennom, er Fashion Police Squad noe for deg. Men hvis du leter etter årets spill, kan det være lurt å fortsette å rote gjennom skapet ditt for noe annet som passer bedre.