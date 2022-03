Fast & Furious Crossroads fjernes fra butikkene i april

HQ

Siden Slightly Mad Studios står bak Project CARS-spillene ble mange veldig spente da studio-sjefen hintet til et Fast & Furious-spill i 2017. Dessverre ble disse forventningene senket voldsomt for de fleste da Fast & Furious Crossroads faktisk ble vist frem for første gang flere år senere, noe som sammen med et par utsettelser gjorde sitt for at lanseringen også ble oversett av mange. Derfor er ikke dagens annonsering særlig overraskende selv om det skjer tidligere enn antatt.

Slightly Mad forteller at Fast & Furious Crossroads fjernes for digitalt salg klokken 4 den 29. april. Det vil fortsatt være mulig å laste ned spillet på nytt og spille online, men du skal ikke se bort fra at sistnevnte bare varer en liten stund til siden å holde serverne oppe for et ganske glemt spill sjelden er verd det.

Grunnen til fjerningen sies ikke selv om man ikke trenger å være den skarpeste kniven i skuffen for å forstå at Slightly Mad nok ikke er interessert i å forlenge lisensen til navnet, stjernene og bilene etter ganske skuffende salgstall.