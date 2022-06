Fast & Furious' Justin Lin lager One Punch Man-filmen

HQ

Godt over to år har gått siden Variety røpet at Sony skal lage en live action-film av One Punch Man. Den gang hadde de allerede forfatterne og mer på plass, men manglet en regissør. Etter to år med leting har de altså funnet sistnevnte.

Deadline forteller at Justin Lin, som trakk seg fra Fast X i april etter kreative uenigheter med Vin Diesel, har fått jobben å regissere Sony sin One Punch Man-film. Han vil også hjelpe Scott Rosenberg og Jeff Pinkner med å endre litt på manuset i håp om å starte produksjonen mot slutten av året.