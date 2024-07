Fatal Fury: City of the Wolfes introduserer den nye fighteren Kevin Rian

HQ

Som du vet, ble Evo 2024 avsluttet forrige søndag, verdens største kampspilturnering, som som hvert år hever konkurransen med de mest populære titlene i Las Vegas, Nevada. Selskaper utnytter ikke overraskende rampelyset til alle fansen av sjangeren for å lage de mest innflytelsesrike presentasjonene om nytt innhold og kommende titler de vil gi ut i nær fremtid. Vi har allerede sett Street Fighter og Tekken kunngjøre nytt innhold og karakterer (Heihachi er tilbake!), og nå er det SNKs tur til å kunngjøre nyheter for Fatal Fury: City of the Wolves.

Det neste Fatal Fury-spillet er fortsatt måneder unna utgivelsen i 2025, og akkurat som det forhåndsviste detaljer om Bijanee og Vox Reaper på Summer Game Fest, introduserer det nå en annen tilbakevendende veterankjemper: Kevin Rian.

SWAT-medlemmet, som først dukket opp i Garou: Mark of the Wolves, er også tilbake her. SNK har sluppet en trailer, som du kan se nedenfor. Fatal Fury: City of the Wolves kommer til PC, PS4, PS5 og Xbox Series tidlig i 2025.