Heihachi Mishima vender tilbake til kampene i Tekken 8

HQ

Det store årlige kampspillarrangementet Evo 2024 avsluttet konkurransen i Las Vegas i går kveld, og har allerede bekreftet neste års utgave. Men i tillegg til de flotte prestasjonene i titler som King of Fighters XV og Street Fighter 6, er Evo det beste utstillingsvinduet for selskaper som vil kunngjøre kommende spill i sjangeren eller innhold som kommer til eksisterende spill i de kommende månedene.

Dette har vært tilfelle for Bandai Namco og Tekken 8, som benyttet seg av arrangementet for å presentere den tredje DLC-figuren som spillet vil motta, og som også er en av de mest elskede av fans av serien siden starten. Heihachi Mishima vender tilbake til King of Iron Fist Tournament, etter hans antatte død i forrige spill. Studioet og utgiveren har feiret den muskuløse, bartskårne gamlingen med en trailer, som du kan se nedenfor.

HQ

Heihachi Mishima kommer til Tekken 8 som en betalt figur neste høst, og vi håper å kunne avsløre innen den tid hva hans gjenoppstandelse betyr for Tekkens lange historie.

Hva synes du om Heihachis tilbakekomst i kamp?