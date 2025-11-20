Fatekeeper viser frem brutalt førstepersonsspill i et frodig jungeloppdrag

Det var en av perlene på den siste THQ Showcase i begynnelsen av august. Da introduserte utgiveren verden for første gang for Fatekeeper, en førstepersons fantasy-actiontittel utviklet av Paraglacial for PC.

Vi ble da fortalt at denne tittelen ville være et slags Skyrim på steroider, og det ser ut til at de ikke overdrev for mye.

I dag har THQ Nordic nok en gang sluppet nyheter om Fatekeeper, denne gangen viser de for første gang hvordan det faktiske spillet vil se ut i hendene på spillerne. Med en video på omtrent åtte minutters spilling ser vi druiden, som vi kjenner hovedpersonen i eventyret, vandre gjennom noen jungellignende ruiner med en snakkende rotte (for en stemme det er! Jeg spilte den delen minst tre ganger for å høre dialogen ordentlig!) og slåss mot noen fiender med et stort tohånds sverd, plukker opp gjenstander og aktiverer mekanismer. Og ja, det er mange ekko av Bethesdas arbeid, noe som ikke er en dårlig ting i det hele tatt.

Ta en titt selv nedenfor. Fatekeeper har så langt bare blitt bekreftet å komme til PC, men vi vet ennå ikke om det kommer neste år.

